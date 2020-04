Wie die Polizei berichtet, hat sich in Blaubeuren Asch am Samstagnachmittag ein schwerer Arbeitsunfall ereignet, bei dem ein Mensch ums Leben kam. Ersten Erkenntnissen zufolge geschah das Unglück gegen 15.25 Uhr bei Dacharbeiten an einer Reithalle im Bermaringer Weg. Der 37-Jährige reparierte Schäden am Dach. Durch einen Sturm waren Wellplatten beschädigt worden, die der Mann austauschte.

Mann in Blaubeuren Asch stürzt 7 Meter in die Tiefe

Dabei brach der Mann durch eine der Dachplatten. Er stürzte etwa 7 Meter in die Tiefe. Er wurde durch den Aufprall schwer verletzt und starb noch am Unfallort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.