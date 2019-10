Der Motorradfahrer war am Sonntag gegen 12.30 Uhr bei Horgenzell im Kreis Ravensburg auf der K7975 von Wilhelmskirch in Richtung Wolketsweiler unterwegs. In einer Linkskurve verlore er dem Polizeibericht zufolge die Kontrolle über seine Maschine. Der 26-Jährige wurde in den angrenzenden Entwässerungsgraben geschleudert und überschlug sich mehrfach. Das Motorrad schlitterte etwa 150 Meter weiter auf der Fahrbahn und prallte gegen das Auto einer entgegenkommenden 23-jährigen.

K7975 bei Horgenzell nach dem Unfall gesperrt

Die junge Frau hatte noch versucht, der Maschine auszuweichen und steuerte nach rechts auf ein Wiesengelände. Sie konnte die Kollision aber nicht mehr verhindern.

Trotz sofortiger Reanimationsversuche durch Ersthelfer am Unfallort und der Bemühungen des Notarztes starb der 26-Jährige wenig später an den schweren Verletzungen, die er bei dem Unfall erlitten hatte.

Die Autofahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt rund 5000 Euro. Während der Einsatzmaßnahmen musste die K7975 gesperrt werden, für den Verkehr wurde eine Umleitung eingerichtet.

