Schwerer Unfall und Sperrung der Kreisstraße bei Laupheim im Kreis Biberach am Donnerstag: Ein 35-Jähriger war am frühen Abend gegen 18 Uhr mit seinem Motorrad von Achstetten bei Laupheim in Richtung Stetten auf der K7522 unterwegs gewesen.

Als der Motorradfahrer sah, dass auf dem Fahrbahnbelag Schotter lag, der vermutlich vom Seitenstreifen stammte, versuchte er wegen der dadurch bestehenden Rutschgefahrseine Honda abzubremsen.