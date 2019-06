Im Erbacher Teilort Bach und in Öpfingen sind Stuten geschändet worden.

Der Stallbesitzer des Reitclubs Bach hatte die Pensionspferde bei der Hitze früh auf die Koppel gelassen und bemerkte beim Reinholen gegen 9 Uhr, dass eine Stute verletzt war. „Sie hatte am Fuß und an der Scheide Schnittwunden“, sagt Marcel Reeb, der Sohn des Stallbesitzers.

Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Mit dem Verdacht auf Pferdeschändung erstattete die Besitzerin der Stute beim Polizeiposten Erbach Anzeige gegen Unbekannt. Denn laut Tierschutzgesetz, darf niemand einem Tier „ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schaden zufügen“. Die Beamten hätten den Fall akribisch aufgenommen und Fotos von den Verletzungen gemacht, erzählt die Besitzerin, die ihren Namen aber nicht in der Zeitung lesen möchte.

Gutachten des Tierarztes steht noch aus

Der Tierarzt, der später das Pferd untersuchte und versorgte, habe bestätigt, dass die Verletzungen mutwillig zugefügt wurden, weil die Schnitte „von oben nach unten“ verliefen, so scheuere sich kein Pferd. Außerdem hatten die Beamten die Koppelumzäunung nach Gefahrenstellen abgesucht. Der Ulmer Polizei lag am Sonntag zwar die Anzeige vor, aber es fehle noch das tierärztliche Gutachten. Erst dann könne man den Straftatbestand definieren, hieß es bei der Pressestelle auf Anfrage.

Weiteres Pferd in Öpfingen verletzt

Bislang noch keine Anzeige gestellt hat ein Pferdebesitzer in Öpfingen. Dort wurde eine ältere Stute vergangene Woche auf der Koppel ebenfalls an der Scheide verletzt, heißt es in Reiterkreisen, denn Pferde- und Stallbesitzer hatten sich sofort über die sozialen Netzwerke gewarnt, worauf weitere Verdachtsfälle in Ersingen und Schemmerhofen im Gespräch waren.

