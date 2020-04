In Weißenhorn haben am Dienstag vier Mal falsche Polizisten ihr Glück versucht. In den Abendstunden riefen sie bei vier Haushalten an. Diese meldeten es der Polizeiinspektion Weißenhorn. In drei Fällen sei es eine „Kommissarin Obermayer“ gewesen. Diese informierte die Angerufenen über eine angeblich festgenommene Einbrecherbande in der Nachbarschaft.

Kommissarin Obermayer will wissen, wie viel Geld im Haus ist

Diese hätten eine Liste dabei, auf der die Namen der Angerufenen stehen. Die angebliche Kommissarin Obermayer fragte dann nach Vermögens- und Geldbeständen. Alle, die so einen Anruf erhalten haben, erkannten die Masche. Sie beendeten das Gespräch, es entstand kein Schaden.