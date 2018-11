Ulm Technischer Fehler versetzt Auto in Brand

Technischer Fehler versetzt Auto in Brand

Ulm / swp

Am Montagnachmittag ist ein Auto in Ulm in Brand geraten.

Wie die Polizei Ulm berichtet, löste ein technischer Defekt eines Hundays gegen 17 Uhr in der Brenzstraße im Donautal einen Brand aus.

Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 7.000 Euro.

