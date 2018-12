Ermittlung Taxifahrer mit Messer bedroht

Senden / swp

Wegen versuchter Erpressung ermittelt die Polizei gegen zwei Männer, die am frühen Montagmorgen mit einem Taxifahrer in Streit geraten waren. Die beiden Beschuldigten waren offenbar betrunken und aggressiv. Tests ergaben bei den Männern je einen Blutalkoholgehalt von 1,8 Promille. Sie ließen sich nach Senden kutschieren, wollten dort aber den Fahrpreis in Höhe von 26 Euro nicht bezahlen und versuchten den Taxifahrer einzuschüchtern. Einer der Fahrgäste soll den Fahrer sogar mit einem Messer bedroht haben. Die Männer wurden vorläufig festgenommen. Verletzt wurde niemand.

