In der Nähe von Ulm konnte die Polizei den mit Haftbefehl gesuchten 21-Jährigen festnehmen. Gut sechs Wochen nachdem in Frankfurt ein 24-Jähriger verprügelt und in den Main geworfen wurde. Seine beiden 17 und 26 Jahre alten Komplizen waren bereits vor rund einer Woche festgenommen worden. Dem Trio wird versuchter Totschlag vorgeworfen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Opfer zusammengeschlagen und in Fluss gestoßen

Die drei Verdächtigen sollen in der Nacht zum 18. August nahe der Ignatz-Bubis-Brücke auf den 24-Jährigen eingeschlagen haben, bis er zu Boden ging. Einer der Angreifer stieß ihn in den Fluss. Passanten zogen den Mann aus dem Wasser. Die genauen Hintergründe des Zwischenfalls sind weiterhin unklar.

Möglicherweise habe das Trio kurz vor dem Zwischenfall bereits im Frankfurter Ostend einen 41-Jährigen grundlos niedergeschlagen. Die Ermittlungen dazu seien aber noch nicht abgeschlossen, sagte der Sprecher.

Das könnte dich auch interessieren: