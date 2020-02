Der Sturm „Sabine“ hat am Montagmorgen den Landkreis Biberach erreicht. Eine Anwohnerin auf dem Mittelberg sagte: „Es wurde auf einmal ganz dunkel, dann setzte peitschender Regen und Schneeregen ein.“

Bald wurden die ersten Schäden durch den Sturm gemeldet. Bäume stürzten um, Gegenstände flogen umher. Wie das Landratsamt Biberach mitteilt, gibt es bereits Behinderungen des Verkehrs.

Diese Straßen im Kreis Biberach sind gesperrt

Der Sturm fegt mit heftigen Orkanböen über den Kreis Biberach. Dabei wurden bereits mehrere Bäume entwurzelt, deswegen sind bereits viele Straßen gesperrt, teilweise sind Umleitungen eingerichtet. Das sind die Vollsperrungen im Kreis:

L280 Wain - Dietenheim

L1268 Hörenhausen - Dietenheim

L1268 Orsenhausen - Hörenhausen

L82 Schönebürg - Heggbach

L266 Sulmingen Heggbach

L372 Birkenhard - Aßmannshardt

K7533 Attenweiler - Richtung B312

L280 Mettenberg - Laupertshausen

K7510 Ochsenhausen - Eichen

Diese Sperrungen werden nicht so schnell aufgehoben. Wie das Landratsamt weiter mitteilt, müsse man davon ausgehen, dass die Straßen im Laufe des Montags nicht wieder geöffnet würden. Es sei wegen des Sturms zurzeit zu gefährlich für die Feuerwehren und Straßenmeistereien, in den gesperrten Streckenbereichen zu arbeiten.

Bahnverkehr im Kreis weiter komplett eingestellt

Wie das Landratsamt mitteilt, ist der Bahnverkehr im Landkreis Biberach - Stand 11.45 Uhr - komplett eingestellt. Die Deutsche Bahn bestätigt das. Auf Anfrage erklärt Reinhold Willing, Pressesprecher der Deutschen Bahn in Stuttgart, am frühen Mittag, dass derzeit nicht absehbar sei, wann die Strecken wieder in Betrieb genommen werden könnten.

Auch der ÖPNV im Kreis Biberach ist von den Sperrungen betroffen. Annähernd 50 Feuerwehrabteilungen und alle vier Straßenmeistereien sind im Einsatz. Das Kreisforstamt rät dringend davon ab, Wälder zu betreten oder zu befahren.

Stromausfälle im Kreis Biberach

Im Kreis Biberach soll es örtlich zu Stromausfällen gekommen sein. Bei der der NetzeBW hieß es auf Anfrage, dass es flächendeckend immer wieder zu Störungen gekommen sei. Leitungsmonteure seien seit gestern Abend im Dauereinsatz, etwa wenn Bäume auf Leitungen gestürzt seien. In diesen Fälle arbeiteten diese oft auch mit dem Technischen Hilfswerk (THW) zusammen.

Beim Stromversorger e.wa-Riss berichtete Sprecherin Lisa Schröder, dass es - Stand 10.15 Uhr – in Biberach und den Teilorten keinerlei Störungen gegeben habe.