Einbruch Stühle und Laptop entsorgt

Ulm / swp

Von Sonntag auf Montag waren am Eselsberg Einbrecher am Werk. Sie brachen in ein Gebäude ein und klauten zwei Stühle und einen Laptop.

Die Unbekannten brachen ein Fenster an einem Gebäude auf und gingen ins Innere. Dort suchten sie nach Beute. Zwei Stühle und einen Laptop nahmen sie mit. Sie gingen zu dem Hallenbad und schlugen auch dort eine Scheibe ein. Die Splitter fielen ins Becken. Dorthin entsorgten die Unbekannten auch die Stühle und den Laptop. Auch eine Alustange fanden die Ermittler in dem Becken. Woher die stammt ist auch Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Den Gesamtsachschaden, den die Unbekannten angerichtet haben, schätzt die Polizei auf fast 7.000 Euro. Die Ulmer Polizei (0731/1880) hat viele Spuren gesichert und sucht die Täter.

