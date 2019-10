Dass Hunde nicht unbedingt das tun, was ihr Herrchen will, ist ein hinlänglich bekanntes Problem. Im vorliegenden Fall hat dieser Umstand zu einem Zivilprozess geführt, der jetzt nach langem Streit gütlich beigelegt wurde. Kläger und Beklagte leben in einem Neu-Ulmer Mietshaus über- oder untereinander – je nach Betrachtungsweise.

Der Kläger jedenfalls wohnt in Hochparterre und beklagt, dass immer wieder vom Balkon der Beklagten im Stockwerk über ihm Hunde-Urin von oben herab auf seinen Balkon tropfte, der baulich bedingt größer ist als der in der ersten Etage. Offenbar waren die Verursacher aber nicht Hunde der beklagten Mieterin, sondern sie gehörten einem Besucher der Frau, die eigenen Angaben zufolge extra ein Hundeklo auf dem Balkon eingerichtet hatte.

Hunde pinkeln auf den Balkon

Doch die beiden Vierbeiner hielten sich nicht daran und verrichteten ihr „Geschäft“ wo sie gerade wollten an anderer Stelle auf dem Balkon. Um was für Hunde es sich dabei handelt, teilt das Gericht nicht mit. Allerdings ist von einer „nicht unerheblichen Menge an Urin“ die Rede, die auf die Balkonmöbel und einen Gasgrill in der darunterliegenden Etage tropfte, wofür der Kläger jetzt einen Ersatz einklagte.

Ganz so weit wollte das Gericht offenbar nicht gehen und legte den beiden Parteien einen Vergleich vor, der auch akzeptiert wurde. Die beklagte Frau bezahlt 1000 Euro und verpflichtet sich, dafür zu sorgen, dass sich dergleichen nicht wiederholt.

