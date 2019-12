Laut Polizei war eine 22-Jährige mit ihrem Mercedes auf dem Egginger Weg in Ulm unterwegs. Beim Rechtsabbiegen in die Königstraße, missachtete sie eine rote Ampel. Von hinten näherte sich die Straßenbahn und am Einmündungsbereich der beiden Straßen, kollidierte der Mercedes mit der Straßenbahn. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Schaden an der Straßenbahn beläuft sich auf rund 7500 Euro der Schaden am Mercedes beträgt etwa 3000 Euro.