Nach einem mutmaßlichen Steinwurf von einer Autobahnbrücke auf der A96 bei Memmingen sucht die Polizei nach Zeugen. Ein Auto wurde bei dem Vorfall am Freitag an der Frontscheibe und am Dach beschädigt, hieß es in einer Polizei-Mitteilung.

Stein absichtlich geworfen?

Der Fahrer beobachtete laut Polizei zur gleichen Zeit drei Personen auf der Brücke. Die Polizei geht aufgrund des Schadensbildes davon aus, dass der Stein absichtlich von der Brücke geworfen wurde.