Kein Durchkommen in der Ulmer Innenstadt: Autofahrer, die am späten Dienstagnachmittag in und auch um Ulm unterwegs waren, mussten viel Geduld mitbringen.

Wie ein Reporter der SÜDWEST PRESSE berichtete, gab es in der Dreikönigsgasse, Sterngasse und Pfauengasse kein Vorankommen mehr. Viele Autofahrer hatten hier bereits ihre Motoren abgestellt. Auch in der Wengengasse, Walfischgasse sowie auf der Olgastraße Richtung Neu-Ulm sah nicht besser aus. Bei den Hauptverkehrsstraßen in Ulm waren vor allem die Karlstraße sowie die Frauenstraße betroffen. Hier mussten Verkehrsteilnehmer bis in den Abend hinein mit Behinderungen rechnen.

Stockender Verkehr auch auf vielen Zufahrten

Auch entlang des Kurt-Schumacher-Rings und Am Bleicher Hag sowie Richtung Hochschule mussten Autofahrer mehr Zeit einplanen. Dort entspannte sich die Lage gegen Abend.

Über mögliche Unfälle in der Innenstadt konnte die Polizei auf Nachfrage der SÜDWEST PRESSE noch keine Auskunft geben. Im Westringtunnel habe sich am Nachmittag ein Unfall ereignet, zu dem die Polizei aber noch nichts genaueres sagen konnte.

Das könnte dich auch interessieren:

Abitur Deutsch BW Gymnasium: Deutsch-Abi 2019 startet mit Fehlern Mit der Deutsch-Prüfung hat in Baden-Württemberg und Bayern am Dienstag das schriftliche Abitur begonnen. Die Aufgaben kamen per USB-Stick – und inklusive Fehlern. Ein Besuch am Ulmer Einstein-Gymnasium.