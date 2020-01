Der Unfall soll sich nach Angaben der Polizei Schwaben-Südwest nahe der Anschlussstelle Dettingen auf der A7 in Fahrtrichtung Süden ereignet haben. An dem betroffenen Lkw war ein Reifen geplatzt. Laut Polizei sollen Teile auf der Fahrbahn gelegen haben und „zehn bis zwölf Autos“ darüber gerast sein. Vermutlich seien auch noch weitere Pkw darüber gefahren - und anschließend weiter gefahren. Daher sei aktuell noch nicht klar, wie viele Fahrzeuge insgesamt beteiligt gewesen sind. Dem Radiosender Donau 3 FM war am Morgen von einem Hörer eine „Massenkarambolage“ gemeldet worden.

Einige Kilometer weiter in Richtung Süden hätten dann mehrere Pkw angehalten. In der Folge wurde der Polizei ein weiterer Unfall gemeldet.

Stau zwischen Dettingen und Altenstadt auf der A7 nach Unfall

Auf Google Maps war in der Folge ein Stau in Fahrtrichtung Süden zu sehen (Stand: 8 Uhr) - insbesondere zwischen Dettingen und Altenstadt. Eine Vollsperrung gebe es aber nicht, sagte der Sprecher der Polizei. Inwiefern schlechte Sicht infolge von Nebel, der in Region vorherrschen soll, auch eine Rolle gespielt haben könnte, vermochte der Sprecher nicht zu beurteilen.