Am Montagmorgen staut sich der Verkehr in und um Ulm herum. Besonders betroffen ist laut Google Maps die B28 von Senden aus in Richtung Ulm. Der Abschnitt kurz hinter Senden ist auch noch um 8.45 Uhr betroffen - mehr als die halbe Strecke von Senden nach Ulm ist dunkelrot eingefärbt, was eine starke Verkehrsbelastung anzeigt.

Auch auf der B30 in Richtung Ulm staut es sich

Das Problem: Auch auf der B10, wo aufgrund der Baustelle Westringtunnel ein Engpass entsteht, sowie auf der B30 bei Wiblingen mit Fahrtrichtung Ulm staut es sich. Eine Umfahrung über diese Strecken verspricht also auch keine Besserung.

