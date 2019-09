Wie in den vergangenen Tagen schon staut es sich auch am Mittwochmorgen auf der B28 in Richtung Ulm. Zwischen Senden und Neu-Ulm weist die Google Maps am Mittwoch erneut sehr starken Verkehr aus. Das war schon am Montag und am Dienstag der Fall gewesen, wo es sich jeweils auf mehreren Kilometern gestaut hatte.

Der Stau erstreckt sich – Stand 7.45 Uhr – vom Autobahnkreuz Neu-Ulm bis in die Stadt hinein und geht dort auf die B10 über.

A8 bei Ulm und B10 in Neu-Ulm mit Staus

Auf der A8 kommt es am Morgen ebenfalls wieder zu Verzögerungen. Zwischen Ulm-Ost und dem Kreuz Elchingen fließt der Verkehr nur zäh. Auf der B10 in Offenhausen macht auf Höhe der Baustelle an der Otto-Hahn-Straße dem Verkehr zu schaffen.