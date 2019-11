Autofahrer in Ulm und Neu-Ulm brauchen am Mittwochmorgen mal wieder ein wenig Geduld - es gibt verbreitet Stau. Insbesondere die B28 von Senden über Neu-Ulm in Fahrtrichtung Ulm ist betroffen. Auf Höhe der B30 bei Wiblingen fließt der Verkehr sehr zäh. Ausweichstrecken wie die Memminger Straße sind auch, wenn nicht ganz so stark, betroffen.

Stau auf B10 in Neu-Ulm

Auf der B10 im Neu-Ulmer Stadtteil Offenhausen staut es sich auf Höhe der Baustelle bei der Otto-Hahn-Straße. Weitere betroffene Strecken: die A8 bei Dornstadt in Richtung Stuttgart sowie in Ulm der Kurt-Schumacher-Ring sowie der Egginger Weg.