Wie schon am Morgen gibt es auch am Mittwochabend wieder Stau im Verkehr in und um Ulm und Neu-Ulm herum. Am Abend ist insbesondere die B10 in Richtung Nersingen betroffen. In Offenhausen auf Höhe Otto-Hahn-Straße staut es sich. Auch in der Verlängerung in Richtung Neu-Ulmer Innenstadt auf der Europastraße ist das Verkehrsaufkommen Google Maps zufolge hoch (Stand 16.30 Uhr).

Mögliches Ausweichen über „Im Starkfeld“ lohnt wohl eher auch nicht, auch hier scheint es sich zu stauen.

Stau in Ulm auf der Neuen Straße und Karlstraße

Auf der anderen Seite der Donau, in Ulm, staut es sich vor allem auf der Neuen Straße und der Karlstraße stadtauswärts. Bei Letzterer zieht sich der Stau bis zu Ikea und dem großen Kreisel vor der Blaubeurer Straße.

Stau auf der Lerchenbergstraße in Dornstadt

Auf baden-württembergischer Seite ist am Abend auch die Lerchenbergstraße in Dornstadt betroffen, die parallel zu B10 verläuft. Dort staut es sich vom Gelände des Ostwiesenfestivals unter der A8 hindurch bis hin zur Beimerstetter Straße.