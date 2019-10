Wie bereits am Montag staut es sich auch am Dienstag auf der B10 von Nersingen in Richtung der Neu-Ulmer Innenstadt. Laut Polizei liegt keine Unfallmeldung vor.

Dichter Verkehr auch in Ulm und Neu-Ulm auf der B28 und B19

Auch auf anderen Straßen in Ulm und Neu-Ulm – insbesondere auf der B28 von Senden in Richtung Ulm sowie auf der B19 aus Richtung Langenau/Albeck – fließt der Verkehr laut Google Maps nur stockend. Relativ gut schaut es auf der Stuttgarter Straße sowie auf der Reuttier Straße in Richtung der Doppelstadt aus.

