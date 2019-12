Am Dienstagabend kam es auf der A96 an der Anschlussstelle Mindelheim in Fahrtrichtung München zu drei Verkehrsunfällen, wie die Polizei auf Nachfrage der SÜDWEST PRESSE mitteilte.

A96 voll gesperrt: Stau nach drei Unfällen

Zunächst gab es auf der linken Spur einen Zusammenstoß zwischen zwei Pkw. Durch die Stauentwicklung kam es zu zwei Folgeunfällen am Stauende. Insgesamt waren sieben Fahrzeuge involviert. Außerdem sind nach Angaben der Polizei drei Personen leicht verletzt worden. Die A96 musste in den Abendstunden voll gesperrt werden.