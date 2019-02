Blaubeuren-Gerhausen Starke Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus

Starke Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus

Vermutlich führte ein Störfall in der Heizanlage zu Überhitzung © Foto: Joachim Striebel

Gerhausen / Joachim Striebel

Eine starke Dampf- und Rauchentwicklung im Keller eines Mehrfamilienhauses in Blaubeuren-Gerhausen hat am Dienstag kurz vor 8 Uhr die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Ursache war vermutlich ein Störfall in der Heizanlage, wodurch es zu einer Überhitzung des Kessels kam. Wie Feuerwehr-Sprecher Georg Fuhrmann berichtet, mussten die Einsatzkräfte im Keller Flammen löschen und den Kessel kühlen.

Verletzt wurde niemand

35 Feuerwehrleute aus Gerhausen, Weiler und Blaubeuren waren vor Ort, 16 arbeiteten im Gebäude mit Atemschutzgeräten. Auch ein Notarzt, der Rettungsdienst und die Polizei waren nach Gerhausen geeilt. Verletzt wurde niemand, die Rauchmelder im Gebäude hätten vorschriftsmäßig funktioniert, berichtet Fuhrmann. Ein Nachbar bot Bewohnern, die leicht bekleidet das Haus verlassen hatten, einen warmen Raum an. Später konnten sie in ihre Wohnungen zurück. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

