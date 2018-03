Betrunkener Lkw-Fahrer rammt Autos in Neu-Ulm

Neu-Ulm / swp

Ein betrunkener Lkw-Fahrer hat in Neu-Ulm eine Spur der Verwüstung hinterlassen - 56.000 Euro Schaden.

Mit seinem Sattelzug hat ein betrunkener Lkw-Fahrer (63) in der Augsburger Straße in Neu-Ulm auf dem Weg in Richtung Innenstadt mehrere parkende Autos gerammt. Schaden bei der Spur der Verwüstung: 56.000 Euro.

Zunächst überfuhr der Fahrer eine Warnbake, die gegen ein geparktes Auto geschleudert wurde. Danach rammte er fünf weitere Autos. Die Polizei stellte bei dem polnischen Staatsbürger einen Promillewert von 1,1 fest. Er wurde zur Ausnüchterung in eine Zelle gebracht.