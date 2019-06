Am Sonntag soll ein 22-Jähriger ein 12-jähriges Mädchen beim Umziehen in der Umkleide eines Schwimmbades in Neu-Ulm fotografiert und gefilmt haben.

Am Sonntag soll ein 22-Jähriger Aufnahmen von einem 12-jährgen Mädchen gemacht, während sie sich in einer Umkleidekabine eines Schwimmbades in Neu-Ulm umzog.

Familie stellt Verdächtigen in Nebenkabine

Die Angehörigen des Mädchens reagierten schnell und so konnte den Tatverdächtigen in der Nebenkabine stellen. Noch bevor die Streife da war, hatte der Tatverdächtige vergebens versucht sein Mobiltelefon mit den Foto- und Videoaufnahmen zu zerstören. Gegen 16.15 Uhr rief die Badeaufsicht die Polizei. Als die Streife eintraf, waren alle beteiligten noch vor Ort und die Beamten konnten das Mobiltelefon beschlagnahmen.

Strafanzeige und Hausverbot für Tatverdächtigen

Der 22-Jährige erhielt ein Hausverbot. Gegen ihn wird einer Straftat ermittelt: Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnahmen.

