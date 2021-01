Silvester 2020 streng. Viele Menschen hatten sich schon im Vorfeld darauf eingestellt und angekündigt, nur zu Zweit oder mit den Kindern das neue Jahr begrüßen zu wollen, und es zeichnete sich ab, dass das Bölern dieses Jahr ausbleibt. Kontaktbeschränkungen, Verbot von Böllern im öffentlichen Raum, keine Partys und auch kein Alkohol im Freien: Die Corona-Regeln im Zuge des Lockdowns waren anstreng. Viele Menschen hatten sich schon im Vorfeld darauf eingestellt und angekündigt, nur zu Zweit oder mit den Kindern das neue Jahr begrüßen zu wollen, und es zeichnete sich ab, dass dasdieses Jahr ausbleibt.

Andere hatten allerdings angekündigt, etwa in sozialen Netzwerken, sich trotz des Verkaufsverbots mit Feuerwerk eingedeckt zu haben - woher auch immer. Tatsächlich waren in der Ulmer Altstadt schon vor Mitternacht der eine oder andere Knaller zu hören.

Das sagt die Polizei zur Silvesternacht in Ulm und Neu-Ulm

Doch wie lief es später zum Jahreswechsel in Ulm, Neu-Ulm und der Region, wenn - in normalen Zeiten - die Knallerei und die Partys ihren Höhepunkt erreichen?

Eine erste Anfrage beim Polizeipräsidium in Ulm ergab, dass die Lage in der Nacht in Ulm wohl recht entspannt gewesen sei. Die Einsatzkräfte hatten wie angekündigt verstärkt kontrolliert. Aber es sei relativ ruhig gewesen, berichtete ein Sprecher. „Von der Knallerei her war das schnell vorbei.“

Mehrere Anzeigen wegen Ruhestörung und Feuerwerk

Es habe mehrere Anzeigen wegen Ruhestörung gegeben, auch wegen Verstößen gegen das Feuerwerksverbot in der Öffentlichkeit. Aber beim Einsatz vor Ort habe sich dann meist herausgestellt, dass sich das im privaten Raum abgespielt habe. Erstes Fazit also: Es gab kaum größere Verstöße und die Leute haben sich weitgehend an die Regeln gehalten.

Auch die Polizeizentrale in Kempten hatte auf Anfrage am Neujahrsmorgen keine größeren Ereignisse aus dem Bereich Neu-Ulm zu melden. Einige hätten ihre Böller-Restbestände vom vergangenen Jahr abgefeuert, aber insgesamt sei es vergleichsweise ruhig geblieben, hieß es.

Silvestertypische Verletzungen durch Böller oder von Feuerwerkskörpern ausgelöste Brände meldeten die Einsatzkräfte links und rechts der Donau ebenfalls nicht.

Öffentlicher Aufruf und Kontrollen der Polizei

Der öffentliche Aufruf der Polizei im Vorfeld, sich an Silvester an die Regeln zu halten, sowie doie Ankündigung, dass verstärkt kontrolliert werde, scheinen gewirkt zu haben. Schon am 30.1.2020 twiterte die Polizei: „Bitte beachtet das verfügte Alkohol-u. Böllerverbot im öffentlichen Raum.Und die Ausgangs-u. Kontaktbeschränkungen gelten auch in der Silvesternacht!“

Demonstrationen gegen Corona in Stuttgart

In Baden-Württembergs Landeshauptstadt Stutgart verhielt es sich ähnlich - die Polizei dor meldete eine ruhige Nacht. Allerdings waren viele Beamte im Einsatz wegen zahlreicher Demonstrationen gegen die Corona-Politik der Bundes- und der Landesregierung in Stuttgart. Bei den insgesamt fünf Demonstrationen, die über den Donnerstagabend verteilt stattfanden, kam es wiederholt zu Verstößen gegen die Auflagen, wie die Polizei mitteilte.