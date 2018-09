Bibertal Sieben Verletzte bei Verkehrsunfall

Bibertal / swp

Bei einem Verkehrsunfall bei Bibertal sind am Samstagabend sieben Personen schwer verletzt worden. Gegen 19.25 Uhr fuhr eine 28-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Ulm mit ihrem Ehemann und ihren beiden Kindern im Alter von 1 und 3 Jahren die GZ 29 zwischen Ettlishofen und Silheim in nördliche Richtung.

Im Kreuzungsbereich zur Staatsstraße 2020 galt für die Fahrerin „Vorfahrt gewähren“. Die Unfallverursacherin überquerte die Straße und übersah dabei von rechts kommenden 41-jährigen Autofahrer. Dieser fuhr mit seiner Ehefrau und seinem zehnjährigen Kind die Staatsstraße 2020 zwischen Kissendorf und Weißenhorn in südwestliche Richtung. Im Kreuzungsbereich prallte das Auto frontal in die rechte Seite der Unfallverursacherin. Sämtliche Insassen beider Pkws wurden bei dem Unfall teils schwer verletzt. Eine erwachsene Person wurde mit dem Rettungshubschrauber, die anderen mit den Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 40.000 Euro.

Beide betreffenden Straßen waren im Bereich der Unfallstelle für etwa zwei Stunden gesperrt. Auf Seiten des Rettungsdienstes waren insgesamt vier Rettungswagen, ein Notarzt, ein Rettungshubschrauber und ein Einsatzleiter Rettungsdienst zur Versorgung der Verletzten an der Unfallstelle. Die Feuerwehren aus Anhofen, Pfaffenhofen, Ettlishofen, Kissendorf und Bühl waren mit insgesamt 66 Feuerwehrleuten zur Sperrung und technischer Hilfeleistung vor Ort.

