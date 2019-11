In der Krumbacher Innenstadt hat ein bislang Unbekannter in den vergangenen Tagen ein zehnjähriges Mädchen und eine 22-Jährige sexuell belästigt. Das teilte die Polizei mit. Jeweils kurz nach Einbruch der Dunkelheit fragte der Täter im Bereich der Innenstadt nach dem Weg. Als der Mann die entsprechenden Auskünfte bekommen hatte, bedankte er sich überschwänglich und umarmte das Mädchen und die junge Frau in übertriebener Art und Weise und bedrängte sie dadurch.

Personenbeschreibung - So sah der Täter aus

Der Unbekannte ist etwa 30 Jahre alt und hat ein normales Erscheinungsbild. Er ist 1,70 bis 1,80 Meter groß. Besonders auffallend war in beiden Fällen seine senfgelbe Jacke.

Polizei bittet um Hinweise nach sexueller Belästigung in Krumbach

Wer Hinweise zu dieser Person geben kann, soll sich bitte bei der Polizei in Krumbach unter (08282) 90 50 melden.