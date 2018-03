Festnahme Serieneinbrecher in Neu-Ulm gefasst

Neu-Ulm / swp

Die Polizei Neu-Ulm hat am Mittwoch einen 34-Jährigen festnehmen können, der für mehrere Einbrüche und Diebestouren verantwortlich sein soll.

Ein Polizist hat während eines privaten Zahnarztbesuches einen Serieneinbrecher festgenommen. Am frühen Mittwochmorgen endete dessen nächtliche Diebestour in einer Neu-Ulmer Zahnarztpraxis am Petrusplatz. Dem 34-jährigen Mann wurde zum Verhängnis, dass sich schon um 6:30 Uhr eine Zahnarzthelferin und der Polizeibeamte als Patient in der Praxis befanden und hörten, wie der Täter die Balkontür zu einem Nebenraum eintrat. Er wollte die Handtasche der Zahnarzthelferin an sich nehmen. Der Polizeibeamte konnte den Einbrecher auf frischer Tat festnehmen und nach kurzer Zeit an seine Neu-Ulmer Kollegen übergeben. Der 34-Jährige war schon vorher in andere Arztpraxen in dem Gebäude eingebrochen.

Bereits wegen Drogen- und Eigentumsdelikten in Haft

Die weiteren Ermittlungen der SOKO Wohnungseinbruch brachten im Laufe des Mittwochs dann schnell zutage, dass der Mann für weitere Fälle verantwortlich ist. Nach der Spurenauswertung werden ihm nun mindestens zehn Taten zur Last gelegt. Nicht nur in verschiedene Arztpraxen am Petrusplatz, sondern auch in eine Wohnung und in verschiedene gewerbliche Objekte ist der Mann eingebrochen. Der Sach- und Beuteschaden kann noch nicht genau beziffert werden, dürfte aber bei mehreren tausend Euro liegen.

Während der Vernehmung räumte der Täter zwar die Einbrüche in die Arztpraxen ein, weitere Taten bestritt er jedoch. Der polizeibekannte 34-Jährige, der noch bis Dezember eine mehrjährige Haftstrafe wegen zahlreicher Drogen- und Eigentumsdelikte verbüßt hatte, wurde am Donnerstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der auch sogleich einen Haftbefehl erließ und die Untersuchungshaft anordnete.