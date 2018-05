Unfall Senior lässt schwerverletzten Rollerfahrer liegen

Munderkingen / Swp

Ein Rollerfahrer wurde schwer verletzt, als er mit einem 87-jährigen Autofahrer kollidierte. Der Senior ließ den Verletzten liegen.

Am Montagmorgen ist in Munderkingen ein 87-jähriger Ford-Fahrer mit einem Rollerfahrer zusammengestoßen, als er in einen Parkplatz einbog. Der 66-jährige Rollerfahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Dennoch soll der Autofahrer weggefahren sein.

Zeugen, die das Kennzeichen des Ford notiert hatten, verständigten sofort die Polizei und den Rettungsdienst. Die Sanitäter brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Eine knappe halbe Stunde nach dem Unfall kam der 87-Jährige zum Parkplatz zurück. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des Mannes. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.