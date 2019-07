Themen in diesem Artikel Schwörmontag

Ein mutmaßlicher Drogendealer und ein Gewalttätiger, der anschließend selber ins Krankenhaus musste: Die Ulmer Polizei war am Schwörmontag im Einsatz.

Einen mutmaßlichen Drogendealer hat die Ulmer Polizei am Schwörmontag festgenommen. Der 19-Jährige fiel den Beamten gegen 15:30 Uhr in der Sattlergasse in Ulm auf. Dort habe er sich gegenüber anderen Passanten aggressiv verhalten. Zudem seien ihm Pillen aus der Tasche gefallen. Als die Polizei ihn kontrollieren wollte, flüchtete der junge Mann, kam aber nicht weit: Die Beamten holten ihn ein und nahmen ihn fest. Bei der Durchsuchung fanden die Ermittler größere Mengen an verschiedenen Drogen, die wohl schon zum Verkauf abgepackt waren. Außerdem befand sich in den Taschen mutmaßliches Dealergeld. Die Polizei beschlagnahmte Geld und Drogen.

Mann schlägt zu – und verletzt sich selbst

Zu bunt trieb es auch ein anderer junger Mann. Wie die Polizei berichtet, schlug der 20-Jährige gegen Mitternacht einem Gleichaltrigen eine Flasche auf den Kopf. Dabei verletzte er sich selbst an der Hand. Beide Männer kamen in ein Krankenhaus. Weitere Details des Vorfalls waren bisher noch nicht bekannt.

Das könnte dich auch interessieren:

Schwörmontag 2019 Polizei Ulm: 35 Straftaten am Ulmer Stadtfeiertag 35 Straftaten verzeichnete die Ulmer Polizei am Schwörmontag. Darunter: Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und Körperverletzungen. Dennoch ist die Bilanz der Beamten größtenteils positiv.