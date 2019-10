Wie die Polizei berichtet, war ein 63-jähriger Autofahrer bei Rottenacker mit seinem Audi am Dienstagabend gegen 17 Uhr von Emerkingen kommend auf die Straße in Richtung Unterstadion eingebogen. Dabei hat er dem Polizeibericht zufolge die Vorfahrt der 62-Jährigen in ihrem Ranault missachtet. Die Fahrzeuge kollidierten.

Der Aufprall war so heftig, dass die Frau lebensgefährlich verletzt wurde. der mutmaßliche Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Nachdem die Frau vom Notarzt versorgt worden war, wurden beide Verletzte vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Strafanzeige nach Unfall bei Rottenacker

Die Polizei untersucht die Unfallursache. Sie ermittelt jetzt gegen den 63-Jährigen. Ihn erwartet eine Strafanzeige.

Wie die Polizei weiter berichtet, entstand an dem Audi und an dem Renault Totalschaden. Den finanziellen Schaden insgesamt schätzt die Polizei auf etwa 6000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Räumungsarbeiten war die Straße komplett gesperrt. Es wurde eine Umleitung eingerichtet.

