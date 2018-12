Unfall B10 Schwerer Unfall auf der B10 in Neu-Ulm

Schwerer Unfall auf der B10 in Neu-Ulm

Neu-Ulm / swp

Bei einem schweren Unfall in Neu-Ulm ist am Montag hoher Sachschaden entstanden. Zwei Personen wurden verletzt. Gegen 13.30 Uhr war ein 50-jähriger Autofahrer auf der Europastraße in Richtung Nersingen unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort streifte er das Auto einer 50-jährigen Frau aus Senden und den Wagen eines 29-jährigen Ulmers.

Bei dem Unfall wurden laut Polizeiangaben der Unfallverursacher und der 29-Jährige leicht verletzt, an den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Diesen schätzt die POlizei auf 30.000 Euro.

Während der Aufräumarbeiten musste die Straße für einige Zeit gesperrt werden. Die Folge waren erhebliche Verkehrsbehinderungen.

Gegen den 50-Jährigen wird nuen wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall ermittelt.

Das könnte dich auch interessieren: