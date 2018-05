Ulm Schwerer Rollerunfall – zwei Schwerverletze

Ulm / swp

Am Montag sind bei einem Unfall mit einem Auto ein 72-jähriger Rollerfahrer uns seine Mitfahrerin schwer verletzt worden.

Der Vespa-Fahrer und seine 69-jährige Mitfahrerin waren auf dem linken Fahrstreifen auf der Hindenburgstraße in Richtung Blaubeurer Ring unterwegs. Beim Einfahren in den Ring übersah er das Auto auf der linken Fahrspur, das in Richtung Ludwig-Erhard-Brücke fuhr.

Beim Zusammenprall mit dem Auto verletzten sich der Rollerfahrer und die Mitfahrerin schwer. Der Rettungsdienst brachte sie in Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Den Schaden schätzt die Polizei auf insgesamt 6500 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Blaubeurer Ring für mehr als eine Stunde gesperrt.