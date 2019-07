Durch die Explosion an einem Voderladergewehr sind am Samstag beim Schützenfest in Biberach zwei Männer verletzt worden.

Tragischer Zwischenfall: Ein 38 Jahre alter Angehöriger der Bürgerwehr Biberach schoss am Samstag während des Biberacher Schützenfestes gegen 13.15 Uhr mit seinem Vorderladergewehr. Aus unbekannter Ursache explodierte der Vorderlader im Bereich des Zündlochs. Ein umherfliegendes Metallteil verletzte einen 21-jährigen Zuschauer an der Hand. Der Vorderladerschütze wurde ebenfalls verletzt. Beide Männer mussten in umliegende Kliniken gebracht werden.

Das Polizeirevier Biberach hat Ermittlungen eingeleitet, um die Fehlfunktion des Vorderladergewehres zu ergründen. Der 38-Jährige wird wegen fahrlässiger Körperverletzung zur Anzeige gebracht.

