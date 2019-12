Der Winter 2019 hat in der Region um Ulm bisher noch keinen Schnee gebracht - einen kleinen Wintereinbruch gab es am Donnerstagmorgen offenbar dennoch - und zwar durch so genannten Industrieschnee. Das ist eine spezielle Art von Schneefall, der ohne Tiefdruckeinfluss entsteht und im Grunde von Menschen verursacht wird: Er wird durch Emissionen - vor allem von Wasserdampf und Kondensationskernen - von Industrieanlagen hervorgerufen.

Staus auf der B10 und der A8

So auch heute Morgen im Norden von Ulm, wie die Schwäbische Zeitung berichtet. Zwischen Ulm-Lehr und der A8 lag Schnee, auf den Straßen wurde es plötzlich gefährlich glatt. Es kam zu kleineren Unfällen mit Blechschäden. Auf der A8 und der B10 gab es Staus.

Echter - oder natürlicher Schnee ist laut Wetterbericht übrigens in den nächsten Tagen in und um Ulm herum übrigens nicht in Sicht ...