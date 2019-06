Am Samstagabend musste die Polizei in Ulm zu einem Einsatz ausrücken. An der Haltestelle Steinerne Brücke hatte es offenbar eine Auseinandersetzung mehrerer Personen gegeben.

Zum Auslöser sowie zur Anzahl der Beteiligten konnte die Polizei zunächst auf Anfrage noch keine Angaben machen, bestätigte aber den Einsatz – sowie dass mehrere Personen involviert gewesen sein sollen.

Unsere Reporterin sprach von etwa zehn Personen sowie davon, dass drei, zeitweise sogar bis zu fünf Streifenwagen der Polizei vor Ort im Einsatz gewesen sein sollen. Die Auseinandersetzung fand demnach zwischen der Haltestelle Steinerne Brücke und dem Eiscafé in der Glöcklerstraße statt.

Weitere Informationen folgen in Kürze.

