Weil sich Jugendliche in einer Regionalbahn prügelten, stoppte der Fahrer den Zug in Gerlenhofen. Dann schritt die Polizei ein.

Spektakulärer Polizeieinsatz in der Nacht zum Sonntag am Bahnhof Gerlenhofen. Wegen einer Schlägerei unter Jugendlichen im Zug fuhr der Lokführer einer Regionalbahn um 0.30 Uhr nicht weiter, sondern rief die Polizei. Die traf mit mehreren Einsatzwagen kurz darauf am Ort des Geschehens ein und stürmte den Zug.

Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Kempten mitteilte, war es in einem Waggon wegen zu lauter Musik zunächst zu einem verbalen Streit gekommen, der in einer Schlägerei eskalierte. Einer der Beteiligten wurde verletzt. Nachdem die Personalien aller Tatbeteiligten aufgenommen worden waren, setzte der Zug seine Fahrt gegen 1.29 Uhr fort.

