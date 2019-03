Eine Gehirnerschütterung und ein eingerissenes Ohrläppchen sind die Folgen eines Streits.

Ein Mann ist am frühen Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr bei einer Schlägerei in einem Lokal in der Leibnizstraße in Offenhausen verletzt worden. Auslöser der Auseinandersetzung war nach derzeitigem Erkenntnisstand der Polizei der Umstand, dass sich ein 43-Jähriger für einen weiblichen Gast des Lokals interessierte und dies einem 40-Jährigen, der sich ebenfalls in der Gaststätte aufhielt, missfiel. In der Folge entwickelte sich ein Streit zwischen den beiden Gruppen, der darin endete, dass die Gruppierung des 40-Jährigen auf den 43-Jährigen und seine Bekannten losging.

Eingerissenes Ohrläppchen und Gehirnerschütterung

Bei der anschließenden Schlägerei wurde bei einem der Widersacher ein Ohrläppchen auf bisher nicht bekannte Weise eingerissen. Außerdem erlitt der Mann eine schwere Gehirnerschütterung und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus zur stationären Überwachung eingeliefert. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.

