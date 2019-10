Die zwei wurden am Samstag in Biberach nach einer Schlägerei gegen 22 Uhr in der Karpfengasse schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Wie die Polizei mitteilt, sollen mindestens 15 bis 20 Männer und Frauen beteiligt gewesen sein.

Auch Waffen sollen verwendet worden sein. Ein 27- und ein 30-Jähriger trugen bei dem Streit schwere Verletzungen davon. Auch andere Beteiligte trugen leichte Verletzungen davon. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Dazu wurde beim Kriminalkommissariat Biberach eine Ermittlungsgruppe eingerichtet.

Um den genauen Tathergang zu erforschen, such die Polizei Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können und werden deshalb gebeten, sich beim Kriminalkommissariat in Biberach (07351/4470) zu melden.

