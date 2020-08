Schlimmer kann der Feierabend kaum beginnen: Als ein 27-Jähriger am Samstag gegen 18 Uhr in Schwaighofen seine Arbeitsstelle verließ, sprachen ihn erst zwei Unbekannte an, um dann ebenso plötzlich auf ihn einzuschlagen und zu treten. Erst als eine 34-jährige Zeugin lautstark eingriff, verzogen sich die Männer, die den Neu-Ulmer leicht verletzten. Die Polizei stuft den Fall als schwere Körperverletzung ein.

So sollen die Angreifer aussehen

Die Täter sollen dunkelhäutig und etwa 30 Jahre alt sein: der eine etwa 1,90 m groß, schlank, kurze Haare, olivgrüne Jogginghose, der andere 1,80 m groß, athletisch, Drei-Tage-Bart, dunkel gekleidet. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm sucht weitere Zeugen unter Tel. (0731) 80 130.