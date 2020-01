Nach den Schüssen auf einen Mann im Waiblinger Industriegebiet Eisental am Dienstag, 7. Januar, arbeitet eine Sonderkomission der Polizei an der Aufklärung des Falles. Vier Männer irakischer Abstammung sind dringend tatverdächtig. Es handelt sich um Brüder. Einer der vier Tatverdächtigen hat sich bereits am Samstagnachmittag im Beisein seines Rechtsanwaltes der Polizei gestellt. Der Mann sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Öffentliche Fahndung nach drei Brüdern

Von seinen drei verdächtigen Brüdern fehlt jede Spur. Deshalb ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart das Amtsgericht die öffentliche Fahndung nach den drei Männern an.

Gesucht werden die Brüder

Ibrahim Al Selo, 29 Jahre

Leyth Al Selo, 26 Jahre

Haymen Al Selo, 23 Jahre

Die Tatverdächtigen sollen einen grauen VW Passat verwendet haben, der so aussieht wie auf diesem Bild. Das Kennzeichen: S BB 700.

© Foto: Polizei

Die Polizei vermutet, dass die drei Verdächtigen mit einem grauen VW Passat mit dem Kennzeichen S-BB­700 unterwegs sein könnten.

Polizei bittet um Hinweise von Zeugen

Hinweise die zur Ergreifung der Täter und Ermittlung ihres Aufenthaltsortes beitragen könnten, nimmt die Kriminalpolizei Waiblingen unter der Telefonnummer 07151/950333 oder auch jede andere Polizeidienststelle unter der Notrufnummer 110 entgegen.