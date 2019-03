Bei einem Unfall auf der B10 am Montanmittag ist eine Frau leicht verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, wollte ein 54-jähriger Sattelzugfahrer die B 10 verlassen und an der Tomerdinger Kreuzung in Richtung Beimerstetten fahren. Er kollidierte mit einer 27-jährigen Autofahrerin, die mit ihrem Mercedes von rechts kam. Der Rettungsdienst brachte Frau mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Ihr Auto wurde abgeschleppt.

Laut Polizei beträgt der Sachschaden am Mercedes rund 10.000 Euro und am Lastwagen etwa 1.000 Euro.

