Am Dienstagvormittag hat sich in der Blaubeurer Straße in Ulm ein Unfall ereignet: Ein Sattelzug stieß mit einem Opel zusammen.

Laut Polizei war der 49-jährige Fahrer des Sattelzugs gegen 11 Uhr in der Blaubeurer Straße Richtung Blaustein unterwegs. Von links aus Richtung Kurt-Schumacher-Ring näherte sich ein 18-Jähriger in einem Opel - und stieß im Kreuzungsbereich mit dem Sattelzug zusammen. Durch den Aufprall wurde das Auto gegen eine Betonwand geschleudert.

Der Rettungsdienst brachte den 18-jährigen Opelfahrer mit leichten und den 53-jährigen Beifahrer mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 8000 Euro.

Die Fahrer machten unterschiedliche Angaben zur Ampelschaltung, die Polizei muss nun klären, wer von beiden wirklich Grün hatte. Zeugen des Unfalls sollen sich bitte unter der Nummer 07392 96300 melden.

