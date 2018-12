Vörhingen / swp

Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung. Das wirft die Polizei einem Mann vor, der in der Nacht auf Montag in einem Lieferservice in Vöhringen randaliert haben soll. Der Mann schlug eine Fensterscheibe ein, verschaffte sich so Zutritt zu den Räumen. Dort „wütete er weiter und beschädigte diverses Inventar“, schreibt die Polizei. Schaden: 3500 Euro. Der Tatverdächtige ist ein Angestellter des Betriebs. Am Sonntag hatte er offenbar Streit mit seinem Chef.

Das könnte dich auch interessieren: