Eine Frau, die mit ihrer Familie beim Wandern war, ist am Donnerstagabend nahe der Ruine Rusenschloss bei Blaubeuren abgestürzt und schwer verletzt worden. Bergwacht und Feuerwehr retteten in einer aufwendigen Aktion, die länger als eine Stunde dauerte, die Verletzte aus dem schwer zugänglichen Steilgelände. Um 20.30 Uhr waren die Rettungskräfte alarmiert worden, im Einsatz waren auch Rettungsdienst, Notarzt und die Besatzung eines Rettungshubschraubers. Die Frau wurde in eine Klink gebracht.