Am Mittwochabend war ein Frau in der Kleingartenanlage Jakobsruhe mit ihrem Hund in ihrem Schrebergarten, als plötzlich ein Rottweiler angelaufen kam und über den Hund der Frau her fiel und ihn in den Nacken biss.

Kangal tötet 72-Jährige in Frohnstetten Tödliche Hundeattacke: Kein Freispruch für die Angeklagten Gerd S., dessen Kangal im Mai 2017 eine Frau getötet hatte, ist unter anderem wegen Tierquälerei vorbestraft.

In Hand und Gesicht gebissen

Als die Frau dazwischen ging um ihren Hund zu schützen wurde sie von dem Rottweiler attackiert und zuerst in die Hand und dann in die linke Gesichtshälfte gebissen. Über die schwere der Verletzungen konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Gegen den Besitzer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wegen fahrlässiger Körperverletzung, da er seinen Hund unangeleint laufen ließ. Da der Hundehalter aus Ulm stammt, wurde auch die Stadt über den Vorfall informiert.

Das könnte dich auch interessieren

Schlecker Kinder Gefängnis Meike und Lars Schlecker müssen in Haft – Urteil durch den BGH bestätigt Die Schlecker-Kinder Meike und Lars müssen ins Gefängnis. Der BGH hat ein Urteil des Landgerichts Stuttgart gegen die Kinder des Drogerie-Königs Anton Schlecker bestätigt – und die Strafen ein Stück weit herabgesetzt.