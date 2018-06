Unfall Rollerfahrer schwer verletzt

Ulm / SWP

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen gegen 09:15 Uhr musste ein 62-Jähriger schwer verletzt in eine Klinik eingeliefert werden. Wie die Polizei mitteilt, ignorierte ein 58-jähriger Autofahrer am Kreisverkehr Illerkirchberger Straße/Riedlenweg die Vorfahrt des Rollerfahrers und prallte gegen ihn.

Der 62-Jährige geriet dadurch ins Schlingern und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht werden. Sachschaden insgesamt: etwa 2000 Euro.