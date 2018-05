Diebstahl Rollerbande stiehlt sich durch Langenau

Langenau / Michael Janjanin

Mehrere Roller sind in der Nacht auf Dienstag in Langenau den Besitzern abhanden gekommen, dann aber wieder aufgetaucht. Bis auf einen.

Roller weg, Roller wieder da: Gegen 4.30 Uhr machte sich ein Langenauer auf den Weg zur Arbeit. Doch kam er nicht weit. Denn sein Fahrzeug war weg. Der Mann machte sich auf die Suche und wurde auch fündig. Er fand aber nicht nur seinen Roller am Höhenblick wieder, sondern auf zwei beschädigte am Bahnhof. Der Bestohlene verständigte die Polizei. Auch die anderen beiden Fahrzeuge wollte offensichtlich jemand stehlen. Sie waren beschädigt, die Diebe waren offenbar gescheitert.

Während die Beamten die Ermittlungen in dem ungewöhnlichen Fall aufnahmen, meldeten Zeugen einen weiteren Roller, der in der Achstraße stand. Dieser war, wie sich herausstellte, ebenfalls gestohlen worden: in der Reisergasse. Am Morgen meldeten sich weitere Opfer, denen die Roller abhanden gekommen waren. Einer wurde in der Bahnhofstraße aufgefunden, der zweite fehlt noch. Wo dieser weiße Roller Explorer mit dem Kennzeichen 584 LZG steht, ist der Polizei noch nicht bekannt. Die die Ermittler bitten um Hinweise unter der Tel. (07345) 929 00. Ob die drei Männer, die am Montagabend gegen 23 Uhr einem Zeugen am Öchslesmühlbach aufgefallen waren, mit der Tat in Verbindung stehen, ist ebenfalls nicht bekannt. Eine Nähere Beschreibung der Männer liegt der Polizei nicht vor.

Die Polizei rät, Fahrzeuge mit weiteren Mitteln, als vom Hersteller vorgesehen, zu sichern: Den Schlüssel abzuziehen und den Lenker einzurasten, schütze am wenigsten vor Diebstahl. Dafür eigneten sich am ehesten stabile Bügelschlösser und Panzerkabel. Aber: Ein passendes Schloss könne schon mal zehn Prozent des Fahrzeugpreises kosten. Ratsam sei, sich in jedem Fall für „geprüfte Qualität“ zu entscheiden. Für hochwertiges Material wie durchgehärteten Spezialstahl und massive Schließsysteme. Ebenso, Rahmen und Räder beide Räder möglichst an fest verankerte Gegenstände anzuschließen.