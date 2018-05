Ulm Riskantes Überholmanöver gefährdet Autofahrer

Ulm / SWP

Am Samstagmittag hat eine 24-jährige Frau andere Autofahrer durch ein gefährliches Überholmanöver gefährdet.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall in der Stuttgarter Straße Richtung Dornstadt. Nach dem Kreisverkehr auf Höhe Ulm-Lehr wollte die 24-Jährige eine 59-jährige Autofahrerin trotz Gegenverkehrs überholen. Die junge Frau brach den Überholvorgang jedoch ab. Auf Höhe des Gewerbegebietes Ulm-Nord bogen beide Frauen am Kreisverkehr nach rechts ab. In der Straße Stelzenäcker setzte die 24-Jährige erneut zu einem Überholvorgang an. Auf Höhe eines Hochregallagers überholte sie die 59-jährige Autofahrerin trotz entgegen kommenden Verkehrs. Sowohl die 59-Jährige als auch der bislang unbekannte Fahrer des entgegen kommenden Autos bremsen, um einen Unfall zu verhindern. Die junge Fahrerin setzte ihre Fahrt unbeeindruckt fort. Die 59-Jährige notierte sich jedoch das Kennzeichen und verständigte die Polizei.

Das Polizeirevier Ulm-Mitte nahm die Ermittlungen auf. Die 24-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Weitere Zeugen, insbesondere der Fahrer des entgegen kommenden Autos, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/188-3312 zu melden.