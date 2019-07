Auf der A7 bei Nerenstetten in Fahrtrichtung Kempten ist am Donnerstagmorgen zu einem Auffahrunfall gekommen. Laut einer ersten Meldung der Polizei, kollidierten ein Auto und ein Lkw. Eine Person wurde bei dem Unfall in ihrem Wagen eingeklemmt und musste geborgen werden. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz.

Derzeit staut sich der Verkehr auf etwa zwei Kilometer (Stand: 7 Uhr).

Weitere Informationen folgen in Kürze.

